Serie B, il Brescia pensa ad un grande ritorno: vicino Antonio Filippini? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Brescia Calcio, impegnato nel campionato di Serie B, pensa ad un grande e graditissimo ritorno: in terra lombarda, infatti, potrebbe planare nuovamente Antonio Filippini, uno dei gemelli che da calciatore ha avuto una lunga militanza con la maglia delle Rondinelle disputando la Serie A con la compagine guidata da Carlo Mazzone che in campo poteva avvalersi della classe infinita di un certo Roberto Baggio. Epopea indimenticabile per i tifosi dei biancoblu. Ma quale ruolo dovrebbe affidargli Massimo Cellino, patron attuale del club lombardo? Dopo diversi e fitti colloqui, secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, l’ex allenatore del Livorno dovrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale a tuttotondo. Soprattutto, però, sarebbe stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) IlCalcio, impegnato nel campionato diB,ad une graditissimo: in terra lombarda, infatti, potrebbe planare nuovamente, uno dei gemelli che da calciatore ha avuto una lunga militanza con la maglia delle Rondinelle disputando laA con la compagine guidata da Carlo Mazzone che in campo poteva avvalersi della classe infinita di un certo Roberto Baggio. Epopea indimenticabile per i tifosi dei biancoblu. Ma quale ruolo dovrebbe affidargli Massimo Cellino, patron attuale del club lombardo? Dopo diversi e fitti colloqui, secondo quanto riporta il Giornale di, l’ex allenatore del Livorno dovrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale a tuttotondo. Soprattutto, però, sarebbe stato ...

