Serie B, i risultati della venticinquesima giornata: pareggiano Salernitana ed Empoli (Di sabato 27 febbraio 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della venticinquesima giornata La venticinquesima giornata è aperta dal pareggio a reti bianche tra Reggiana e Salernitana. Quinto pareggio consecutivo per l’Empoli che ferma sull’1-1 la sorpresa Venezia. Venerdì 26 febbraio 2021Reggiana-Salernitana 0-0Empoli-Venezia 1-1 (25? Mazzocchi (V), 70? ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Calendario,B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, iLaè aperta dal pareggio a reti bianche tra Reggiana e. Quinto pareggio consecutivo per l’che ferma sull’1-1 la sorpresa Venezia. Venerdì 26 febbraio 2021Reggiana-0-0-Venezia 1-1 (25? Mazzocchi (V), 70? ...

SerieA : Termina la 2??3??ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per n… - Gazzetta_it : #SerieB, i risultati degli anticipi della 25ª giornata - PiuValliTV : VOLLEY: BRESCIA SI PRENDE IL DERBY Dopo sette anni di Serie A2 l’Atlantide si toglie la soddisfazione di conquist… - sportli26181512 : La Salernitana non si avvicina all'Empoli: con la Reggiana finisce 0-0: La Salernitana non si avvicina all'Empoli:… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 25ª giornata, #classifica e prossimo turno -