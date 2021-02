Serie B, Empoli-Venezia: nessun vincitore al Castellani, il big match frenato sull’1-1. La classifica aggiornata (Di sabato 27 febbraio 2021) Termina in parità il big match tra Empoli e Venezia.Ci si attendeva una sfida pressoché equilibrata e così è effettivamente stato dall'inizio sino al triplice fischio. L'anticipo valido per la venticinquesima giornata di Serie B ha visto affrontarsi in un incontro piuttosto aperto e senza esclusione di colpi toscani e lagunari. Il punteggio si sblocca in favore degli ospiti al 25', grazie alla splendida rete di Mazzocchi. A ristabilire la parità è l'ex Palermo Haas, che al minuto numero 70 porta il punteggio sull'1-1, risultato finale della gara. La formazione azzurra - nonostante i due punti persi - mantiene la testa della classifica, attendendo i risultati di Monza e Salernitana che si trovano comunque a quattro lunghezze di distacco.Di seguito la classifica ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) Termina in parità il bigtra.Ci si attendeva una sfida pressoché equilibrata e così è effettivamente stato dall'inizio sino al triplice fischio. L'anticipo valido per la venticinquesima giornata diB ha visto affrontarsi in un incontro piuttosto aperto e senza esclusione di colpi toscani e lagunari. Il punteggio si sblocca in favore degli ospiti al 25', grazie alla splendida rete di Mazzocchi. A ristabilire la parità è l'ex Palermo Haas, che al minuto numero 70 porta il punteggio sull'1-1, risultato finale della gara. La formazione azzurra - nonostante i due punti persi - mantiene la testa della, attendendo i risultati di Monza e Salernitana che si trovano comunque a quattro lunghezze di distacco.Di seguito la...

