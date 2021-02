Serie A, Udinese-Fiorentina: le probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gotti prepara la squadra per affrontare una Fiorentina in ripresa. L’ultimo match dei bianconeri ha mostrato un grande carattere unito a una buona tecnica. L’Udinese trova un prezioso pareggio contro il Parma, recuperando da 2-0 a 2-2. Un punto prezioso che ha permesso alla squadra di Gotti di riprendere la strada verso la salvezza. Discorso valido anche per la Fiorentina. I viola vengono dall’importante successo contro lo Spezia. Il 3-0 del Franchi arriva grazie ad un’ottima prestazione della squadra di Prandelli per tutti i 90?. Per entrambe il traguardo è la salvezza e per raggiungerla bisogna vincere tutti gli scontri diretti. Ecco le ultime da Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni e la diretta tv della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gotti prepara la squadra per affrontare unain ripresa. L’ultimo match dei bianconeri ha mostrato un grande carattere unito a una buona tecnica. L’trova un prezioso pareggio contro il Parma, recuperando da 2-0 a 2-2. Un punto prezioso che ha permesso alla squadra di Gotti di riprendere la strada verso la salvezza. Discorso valido anche per la. I viola vengono dall’importante successo contro lo Spezia. Il 3-0 del Franchi arriva grazie ad un’ottima prestazione della squadra di Prandelli per tutti i 90?. Per entrambe il traguardo è la salvezza e per raggiungerla bisogna vincere tutti gli scontri diretti. Ecco le ultime da, lee latv della ...

