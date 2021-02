Serie A | Spezia-Parma | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Una sfida salvezza per niente banale e assai delicata quella tra, in programma allo Stadio Alberto Picco di Lasabato alle 15. I padroni di casa, dopo l’impressionante vittoria per 2-0 contro il Milan, sono crollati a Firenze subendo un pesantissimo 3-0 e perdendo terreno importante in classifica. I ragazzi di Italiano, a nove punti dal diciottesimo posto, con un successo in questo scontro diretto allungherebbero il vantaggio. Situazione molto diversa invece per il, che non vince dal 30 novembre (2-1 sul Genoa) e che nelle successive quattordici uscite ha ottenuto 5 punti (1 nelle ultime cinque gare). Penultima in classifica e ben lontana dalla salvezza, la squadra di D’Aversa aspetta ancora di cambiare marcia e uscire dall’inferno della zona retrocessione. Ecco le...