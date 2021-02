Serie A, anche Lazio-Torino verso il rinvio: peggiora la situazione al club granata (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ sempre più preoccupante la situazione in casa Torino, il club granata deve fare i conti con il Coronavirus. La squadra di Davide Nicola è in ripresa e ha aumentato le chance di raggiungere la salvezza: è reduce da una Serie di risultati utili consecutivi, in particolar modo può risultare decisivo il successo contro il Cagliari. I granata saranno costretti a saltare la 24esima giornata del massimo campionato italiano, la sfida contro il Sassuolo è stata ufficialmente rinviata a causa dei casi positivi al Covid-19. La situazione è peggiorata anche nelle ultime ore ed anche altre sfide sono a rischio. anche Lazio-Torino a rischio rinvio Foto di Fabio ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ sempre più preoccupante lain casa, ildeve fare i conti con il Coronavirus. La squadra di Davide Nicola è in ripresa e ha aumentato le chance di raggiungere la salvezza: è reduce da unadi risultati utili consecutivi, in particolar modo può risultare decisivo il successo contro il Cagliari. Isaranno costretti a saltare la 24esima giornata del massimo campionato italiano, la sfida contro il Sassuolo è stata ufficialmente rinviata a causa dei casi positivi al Covid-19. Latanelle ultime ore edaltre sfide sono a rischio.a rischioFoto di Fabio ...

