Senatrice leghista chiede e ottiene rimborso pubblico per il centro estivo frequentato dal figlio Poi corregge il tiro | “Ho donato i soldi”

Un nuovo caso ristori scuote la Lega Veneta. A Sernaglia della Battaglia la Senatrice Sonia Fregolent, avvocato, senatore e consigliere comunale, ha ricevuto dal Comune un rimborso di 240 euro come contributo per la quota pagata per la partecipazione del figlio ai centri estivi. Fregolent si è avvalsa di un contributo pubblico di cui aveva diritto, ma il fatto che abbia accettato il denaro qualche problema di opportunità, non di legittimità, lo ha posto. Fregolent, infatti, è stata eletta Senatrice nel 2018 e quindi gode di un lauto stipendio. Inoltre è stata sindaco di Sernaglia per due mandati, ininterrottamente dal 2009 al 2019. Poi ha fatto il salto nella politica nazionale, ma continua a ricoprire un seggio in consiglio comunale. L'interessata si è giustificata: "Ho già sistemato tutto. Ho ...

