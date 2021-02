Senato | Nugnes e Fattori aderiscono a Sinistra Italiana**

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Un'opposizione dasi aggira per le stanze del Parlamento, è il No al governo Draghi che si è alzato dalle aule virtuali dell'Assemblea Nazionale diItaliana il 14 febbraio scorso che ha deciso, con l'87% dei voti, di dire No al governo di tutti che è il governo di nessuno. Alla Camera dei Deputati questo voto è stato espresso autorevolmente dal suo segretario nazionale, appena riconfermato al Congresso di gennaio, Nicola Fratoianni. Abbiamo accolto e sosteniamo con entusiasmo questa scelta, nella sua assoluta necessità". Lo scrivono su Facebook le senatrici Paolaed Elena, annunciando la loro adesione aItaliana. “Al fine di costruire intorno a questa posizione un'unione a- proseguono le due parlamentari ...

...Policy) - È arrivata in commissione Ambiente aluna bozza di testo unificato di disegno di legge sulla Rigenerazione urbana , messo a punto dai relatori Franco Mirabelli (Pd) e Paola(......e Fattori. Sarebbe opportuno a questo punto che i dissidenti/espulsi del M5S, a partire da ... per costituire in parlamento gruppi autonomi ale alla Camera al fine di evitare che le ...Roma, 26 feb. (LaPresse) - "Un’opposizione da sinistra si aggira per le stanze del Parlamento, è il “NO” al governo Draghi che si è alzato dalle aule virtuali ...Con un intervento «congiunto» al senato, mercoledì scorso, le senatrici Elena Fattori e Paola Nugnes hanno annunciato il loro voto contrario al governo Draghi, palesando una corrente piccola ma signif ...