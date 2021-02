Sematic-Wittur chiude lo stabilimento in Italia | 183 lavoratori a rischio

Leggi su quifinanza

(Di sabato 27 febbraio 2021) Cattive notizie per un gruppo didella Bergamasca. I 183 dipendenti delladi Osio Sotto hanno appreso che locesserà definitivamente le attività. Lo hanno confermato i sindacati al termine di un incontro con la direzione del gruppo, richiesto con urgenza dai rappresentanti degli operai. L’azienda si occupa di sistemi di ascensori. La Rsu della fabbrica ha commentato che si tratta della “peggiore svolta possibile” nella vicenda, iniziata ai primi di settembre dello scorso anno. Il capogruppoHolding GmbH aveva deciso di sospendere una parte della produzione dello stabilmento di Osio Sotto per trasferirla in Ungheria. Diversi gli scioperi organizzati dai. L’ultimo venerdì 26 febbraio, in seguito alle indiscrezioni sulla serrata ...