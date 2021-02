Selvaggia Lucarelli contro il medico negazionista: “Vende fumo, e la gente gli crede pure” | VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ieri sera, a Piazza Pulita, è andato in scena un acceso scontro tra Selvaggia Lucarelli, in collegamento, e il dottor Franco Trinca, il biologo nutrizionista diventato nelle ultime settimane uno dei principali riferimenti del mondo negazionista e No-vax. Corrado Formigli ha chiesto a Lucarelli “cosa ci racconta la storia del dottor Trinca, come quella di Amici, come quella di Scoglio, di Bacco e di tutta la compagnia cantante?”, con chiaro riferimento ai medici o presunti tali che da mesi negano il Covid, si schierano contro i vaccini e propagandano assurde cure alternative prive della benché minima evidenza scientifica. Selvaggia Lucarelli non si fa pregare e, come di consueto, va all’attacco senza mezzi termini: “In moli li vedono come fenomeni ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ieri sera, a Piazza Pulita, è andato in scena un acceso stra, in collegamento, e il dottor Franco Trinca, il biologo nutrizionista diventato nelle ultime settimane uno dei principali riferimenti del mondoe No-vax. Corrado Formigli ha chiesto a“cosa ci racconta la storia del dottor Trinca, come quella di Amici, come quella di Scoglio, di Bacco e di tutta la compagnia cantante?”, con chiaro riferimento ai medici o presunti tali che da mesi negano il Covid, si schieranoi vaccini e propagandano assurde cure alternative prive della benché minima evidenza scientifica.non si fa pregare e, come di consueto, va all’attacco senza mezzi termini: “In moli li vedono come fenomeni ...

PiazzapulitaLA7 : 'Mi domando come possa Luca Zaia non chiedersi se i vaccini che gli vengono proposti siano tolti a qualcuno che li… - stanzaselvaggia : Racconto quante cose mi sono successe nell’ultimo anno, tra cose che sono morte e un po’ di bellezza che è sopravvi… - PiazzapulitaLA7 : Quando si parla di vaccini non bisognerebbe cercare scorciatoie. Non bisognerebbe cercare di diventare i primi dell… - clikservernet : Selvaggia Lucarelli contro il medico negazionista: “Vende fumo, e la gente gli crede pure” | VIDEO - Noovyis : (Selvaggia Lucarelli contro il medico negazionista: “Vende fumo, e la gente gli crede pure” | VIDEO) Playhitmusic - -