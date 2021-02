Sei Regioni verso l'arancione. Si lavora al nuovo Dpcm tra polemiche e casi in salita (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non si prevedono allentamenti nelle misure di contrasto alla pandemia ma sarà più agevole la programmazione delle attività economiche. La diffusione della variante inglese minaccia la didattica in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non si prevedono allentamenti nelle misure di contrasto alla pandemia ma sarà più agevole la programmazione delle attività economiche. La diffusione della variante inglese minaccia la didattica in ...

Corriere : ??Attesa per oggi la bozza del nuovo Dpcm. Sei regioni rischiano la zona arancione, due il rosso - infoitinterno : Covid, sei Regioni rischiano l'arancione: «Anche Lazio e Lombardia». Campania ed Emilia in zona rossa? - infoitinterno : Sei regioni rischiano di diventare arancioni, due rosse: oggi la bozza del nuovo dpcm - infoitinterno : Nuovi Colori Regioni, attesa per la decisione: in sei rischiano l’Arancione - LaPresse_news : Nuovo dpcm: diverse Regioni in bilico per la zona arancione, due per il rosso -