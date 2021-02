Sei Nazioni 2021: Francia-Scozia rinviata, tra polemiche e possibili date (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si disputerà solo domani la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2021, con il match di domenica tra Francia e Scozia che è stato rinviato per le troppe positività al Covid-19 nel raduno dei transalpini. Un rinvio che complica un calendario già pieno, ma un rinvio che ha creato anche molte polemiche. polemiche che giungono, ovviamente, da Edimburgo. Il rinvio del match non è andato giù agli scozzesi che ora temono che una nuova data possa penalizzarli. La Scozia, infatti, ha molti giocatori che giocano all’estero e se il match verrà riprogrammato fuori dalle finestre internazionali non potrà utilizzarli perché saranno a disposizione dei rispettivi club. E parliamo di alcuni dei giocatori più forti e, dunque, il rischio di vedere una squadra britannica non all’altezza ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si disputerà solo domani la terza giornata del Guinness Sei, con il match di domenica trache è stato rinviato per le troppe positività al Covid-19 nel raduno dei transalpini. Un rinvio che complica un calendario già pieno, ma un rinvio che ha creato anche molteche giungono, ovviamente, da Edimburgo. Il rinvio del match non è andato giù agli scozzesi che ora temono che una nuova data possa penalizzarli. La, infatti, ha molti giocatori che giocano all’estero e se il match verrà riprogrammato fuori dalle finestre internazionali non potrà utilizzarli perché saranno a disposizione dei rispettivi club. E parliamo di alcuni dei giocatori più forti e, dunque, il rischio di vedere una squadra britannica non all’altezza ...

