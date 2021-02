"Se Draghi tocca la giustizia, avviso di garanzia". E Davigo "ribalta" Mieli | Video (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Se Mario Draghi sulla giustizia fa sul serio, gli arriva subito un avviso di garanzia". Corrado Formigli a Piazzapulita cita le parole di Paolo Mieli e manda su tutte le furie Piercamillo Davigo, ex magistrato di Mani Pulite. "Una provocazione o l'affermazione di chi conosce la storia d'Italia?", chiede Formigli riguardo all'ex direttore del Corriere della Sera. "Ho la sensazione che Mieli non sappia di cosa parla", è la lapidaria risposta di Davigo. "Probabilmente cita dei fatti...". "No, cita dei fatti che sono... Intanto dovrebbe documentarli questi fatti, io non li ho mai visti accadere. Per aprire un provvedimento ci vuole una notizia di reato, non è che il pubblico ministero si sveglia la mattina e dice chi incrimino oggi?". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Se Mariosullafa sul serio, gli arriva subito undi". Corrado Formigli a Piazzapulita cita le parole di Paoloe manda su tutte le furie Piercamillo, ex magistrato di Mani Pulite. "Una provocazione o l'affermazione di chi conosce la storia d'Italia?", chiede Formigli riguardo all'ex direttore del Corriere della Sera. "Ho la sensazione chenon sappia di cosa parla", è la lapidaria risposta di. "Probabilmente cita dei fatti...". "No, cita dei fatti che sono... Intanto dovrebbe documentarli questi fatti, io non li ho mai visti accadere. Per aprire un provvedimento ci vuole una notizia di reato, non è che il pubblico ministero si sveglia la mattina e dice chi incrimino oggi?". ...

