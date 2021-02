Scuole superiori chiuse nelle Marche dal 27 febbraio al 5 marzo 2021: l’ordinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non solo in Campania. Le Scuole da domani si chiudono anche nelle Marche, una decisione comunicata nel pomeriggio di oggi dal presidente della regione. Ordinanza firmata sulla chiusura delle Scuole che tra l’altro, entra in vigore direttamente da domani. Ridurre la pressione sul sistema sanitario regionale, alla luce dell’andamento epidemiologico in evoluzione che segnala – a partire dalla provincia di Ancona, ma anche negli altri territori – un incremento dei contagi da Coronavirus nelle fasce d’età giovanili. Con questo obiettivo il presidente Francesco Acquaroli ha firmato oggi un’ordinanza (la n. 6 del 26/02/2021) che dispone, a partire da domani (sabato 27 febbraio) e fino al 5 marzo 2021 (giorno di scadenza dell’attuale Dpcm), la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non solo in Campania. Leda domani si chiudono anche, una decisione comunicata nel pomeriggio di oggi dal presidente della regione. Ordinanza firmata sulla chiusura delleche tra l’altro, entra in vigore direttamente da domani. Ridurre la pressione sul sistema sanitario regionale, alla luce dell’andamento epidemiologico in evoluzione che segnala – a partire dalla provincia di Ancona, ma anche negli altri territori – un incremento dei contagi da Coronavirusfasce d’età giovanili. Con questo obiettivo il presidente Francesco Acquaroli ha firmato oggi un’ordinanza (la n. 6 del 26/02/) che dispone, a partire da domani (sabato 27) e fino al 5(giorno di scadenza dell’attuale Dpcm), la ...

