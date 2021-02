Scuole, riparte la polemica tra De Magistris e De Luca: il sindaco contro il governatore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La Campania è la regione d’Europa con il minor numero di giorni fatti a scuola in presenza. E’ una sconfitta della Regione” ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio KissKiss Napoli, commentando l’annuncio del governatore De Luca, sulla chiusura di tutte le Scuole da lunedì. ”Se i dati a livello nazionale segnalano aumento dei contagi mi auguro ci sia una decisione nazionale su un’eventuale chiusura. Posso anche essere d’accordo sulla chiusura se si rileva una necessità ma lo stabilisca lo Stato. Finiamola con giochi politici sulla pelle dei ragazzi. Nella pandemia vedo troppa politica,non un interesse generale”. Conclude De Magistris. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La Campania è la regione d’Europa con il minor numero di giorni fatti a scuola in presenza. E’ una sconfitta della Regione” ha detto ildi Napoli, Luigi de, a Radio KissKiss Napoli, commentando l’annuncio delDe, sulla chiusura di tutte leda lunedì. ”Se i dati a livello nazionale segnalano aumento dei contagi mi auguro ci sia una decisione nazionale su un’eventuale chiusura. Posso anche essere d’accordo sulla chiusura se si rileva una necessità ma lo stabilisca lo Stato. Finiamola con giochi politici sulla pelle dei ragazzi. Nella pandemia vedo troppa politica,non un interesse generale”. Conclude De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

