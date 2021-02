Scuole Puglia, il Tar dà ragione ad Emiliano: legittima la nuova ordinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Tar Puglia ha rigettato il ricorso di un gruppo di genitori baresi contro l'ultima ordinanza della Regione Puglia sulla scuola che dispone, fino al 14 marzo per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, la didattica integrata digitale (Did) al 100%, riservando la presenza per l'uso di laboratori, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Tarha rigettato il ricorso di un gruppo di genitori baresi contro l'ultimadella Regionesulla scuola che dispone, fino al 14 marzo per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, la didattica integrata digitale (Did) al 100%, riservando la presenza per l'uso di laboratori, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L'articolo .

ivanscalfarotto : Dopo l’invenzione della scuola “à la carte”, in #Puglia (zona gialla) improvvisamente le scuole chiudono fino al 5… - fanpage : Le scuole in Puglia restano chiuse. Il Tar rigetta il ricorso di un gruppo di genitori - PugliaStream : Puglia, le scuole sempre più vuote Sono 34 mila gli studenti in fuga - corrmezzogiorno : #Bari Puglia, scuole sempre più vuote Sono 34 mila gli studenti in fuga - RadioPanettiOff : II Tar della Puglia ha respinto un nuovo ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l'ordinanza della Regio… -