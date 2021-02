Scuole chiuse in Campania: De Luca usa il pugno duro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella consueta conferenza stampa del venerdi il governatore campano annuncia il provvedimento per il prossimo lunedi. Vincenzo De Luca (Facebook)La situazione in Campania non migliora, e dopo la decisione del declassamento in zona arancione, per i cittadini arriva un’altra durissima notizia. Le Scuole resteranno chiuse in tutta la regione dal prossimo lunedi. Una decisione presa, stavolta a livello regionale, a differenza di ciò che negli ultimi giorni ha caratterizzato la questione scuola sul territorio, con i sindaci che man mano decidevano di chiudere gli istituti scolastici nel caso in cui vi fossero contagi o situazioni, in ogni caso, delicate. Il governatore campano, Vincenzo De Luca, nel corso della sua ormai consueta intervista del venerdi pomeriggio, ha parlato della ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella consueta conferenza stampa del venerdi il governatore campano annuncia il provvedimento per il prossimo lunedi. Vincenzo De(Facebook)La situazione innon migliora, e dopo la decisione del declassamento in zona arancione, per i cittadini arriva un’altra durissima notizia. Leresterannoin tutta la regione dal prossimo lunedi. Una decisione presa, stavolta a livello regionale, a differenza di ciò che negli ultimi giorni ha caratterizzato la questione scuola sul territorio, con i sindaci che man mano decidevano di chiudere gli istituti scolastici nel caso in cui vi fossero contagi o situazioni, in ogni caso, delicate. Il governatore campano, Vincenzo De, nel corso della sua ormai consueta intervista del venerdi pomeriggio, ha parlato della ...

