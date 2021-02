Scuole chiuse in Campania | De Luca annuncia | «Tutti a casa da lunedì»

repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - fattoquotidiano : Pistoia diventa “zona rossa” fino al 7 marzo. Scuole superiori chiuse nelle Marche, in provincia di Ancona anche le… - dannaziooone : RT @ossiimori: LUENDI SCUOLE CHIUSE A NAPOLI GODO - cilentonotizie : L'annuncio di De Luca in diretta: dal primo marzo chiuse tutte le scuole. Si torna alla DAD -

...tutta Italia le restrizioni locali e l'assessore regionale alla Salute dell'Emilia - Romagna Raffaele Donini ha fatto sapere che da domani Bologna entra in fascia arancione scuro con le...... mentre sono certamentepalestre e piscine. L'unico spiraglio potrebbe riguardare i cinema e ... 'Da un lato chiedete l'apertura delle attività economiche e dall'altro la chiusura delle? - ...Scuole chiuse in tutta la Campania da inizio marzo. Ad annunciarlo è il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, attraverso la consueta diretta Facebook: “Da lunedì chiudiamo tutte le scu ...Si attende il nuovo Dpcm, quello che scatterà il 6 marzo e dovrebbe essere valido per un mese imponendo così divieti e restrizioni anche per Pasqua e Pasquetta, le seconde dell'era Covid. Queste dovre ...