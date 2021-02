Scuole Campania, De Luca: “Dal 1° marzo chiudiamo tutte le scuole” [VIDEO] (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto punto stampa per fare il punto sulla situazione covid-19. L'articolo scuole Campania, De Luca: “Dal 1° marzo chiudiamo tutte le scuole” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo ha detto il governatore della, Vincenzo De, nel corso del consueto punto stampa per fare il punto sulla situazione covid-19. L'articolo, De: “Dal 1°le

fool_for_harold : Da lunedì scuole chiuse in Campania finalmente - robertopontillo : da lunedi 1 marzo in campania tutte le scuole chiuse e regione ancora in zona arancione - domenicoditell1 : #DeLuca da lunedì chiude tutte le scuole in Campania. Speriamo che 2 giorni e mezzo di preavviso vadano bene per i genitori - Game_Set_Match_ : RT @laccio: +++chiuse tutte le scuole della campania +++ De luca in diretta facebook - SalvoGambuzza : Finalmente uno con gli attributi e che capisce che solo chiudendo le scuole ci potremo salvare. Altro che #Draghi,… -