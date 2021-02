SCONFIGGERE LA FRODE DEL TEST COVID | PROMEMORIA PER AVVOCATI E CLIENTI

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Come abbiamo spiegato in dettaglio nella nostra attuale serie di articoli sulladelPCR, ilviene eseguito in cicli. 1 Ogni ciclo è un salto di qualità nell’ingrandimento del campione di tampone prelevato dal paziente. Quando ilviene eseguito a 35 cicli o più, il risultato non ha senso. Milioni di questi proviene da Database Italia.