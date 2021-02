Sci di fondo | Mondiali 2021 | i quartetti dell’Italia per lo skiathlon a Oberstdorf Tanti giovani al via

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Domani, sabato 27 febbraio, sarà giornata dineidi sci di, in Germania. A dare il via alle danze saranno le ragazze alle 11.45 e si può parlare di Italia giovane in questo format sia sul versante “rosa” che su quello degli uomini. Bel Paese che vedrà al via, infatti, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Martina Di Centa. Giova precisare che per Franchi e Di Centa parliamo di esordio assoluto in una rassegna iridata. Favorita in questo format è la norvegese Therese Johaug, imbattuta in questa specialità da due anni e quindi principale candidata al successo. Non saranno però ammesse sottovalutazioni, considerando le due connazionali Heidi Weng e lassima Helene Marie Fossesholm. Venendo ai ragazzi, la cui gara comincerà alle 13.30, ci sarà un ...