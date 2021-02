Sci alpino, Discesa Val di Fassa: vince ancora Gut, indietro le italiane (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si ritorna in pista per la coppa del mondo di sci alpino dopo i Mondiali di Cortina con la Discesa femminile di Val di Fassa. vince ancora Lara Gut-Behrami dopo i trionfi del Mondiale. indietro le italiane, la migliore è Laura Pirovano, ottava a 90 centesimi dalla vetta. vince Lara Gut, Sofia Goggia ringrazia Lara Gut-Behrami conferma di essere in grande forma e vince anche la Discesa libera di Val di Fassa, dopo le due vittorie ai Mondiali (in super-G e slalom gigante) e il bronzo in Discesa. Dietro di lei si piazza l’austriaca Siebenhofer, a soli 2 centesimi di distacco. Chiude il podio l’altra svizzera Corinne Suter. Quarta la tedesca Wiedle, quinta l’americana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si ritorna in pista per la coppa del mondo di scidopo i Mondiali di Cortina con lafemminile di Val diLara Gut-Behrami dopo i trionfi del Mondiale.le, la migliore è Laura Pirovano, ottava a 90 centesimi dalla vetta.Lara Gut, Sofia Goggia ringrazia Lara Gut-Behrami conferma di essere in grande forma eanche lalibera di Val di, dopo le due vittorie ai Mondiali (in super-G e slalom gigante) e il bronzo in. Dietro di lei si piazza l’austriaca Siebenhofer, a soli 2 centesimi di distacco. Chiude il podio l’altra svizzera Corinne Suter. Quarta la tedesca Wiedle, quinta l’americana ...

Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - _Carabinieri_ : La Bandiera italiana, “scortata” dall’Arma dei #Carabinieri, svetta su @cortina2021, a conclusione dei Campionati d… - Coninews : Tricolore in volo sopra Cortina. ?????? Le immagini della cerimonia di chiusura della 46ª edizione dei Mondiali di s… - aostasera : Sci alpino, Federica Brignone 17ª nella discesa della Val di Fassa - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa in DIRETTA: Gut-Behrami vince e sale in testa alla generale. Goggia guida la C… -