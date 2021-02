Santa Maradona: Marco Ponti pensa al sequel del film con Libero De Rienzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) A venti anni esatti dall'uscita di Santa Maradona, Marco Ponti sembra avere in mente un sequel del film con Libero De Rienzo e Stefano Accorsi che ha segnato il suo debutto alla regia. Marco Ponti, regista di Santa Maradona, starebbe pensando al sequel del film con Stefano Accorsi e Libero De Rienzo. Proprio quest'ultimo, in una nuova intervista a Repubblica, ha commentato l'eventualità di prendere parte al progetto. Era il 2001 quando al cinema usciva Santa Maradona, film che segnava il debutto alla regia di Marco ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) A venti anni esatti dall'uscita disembra avere in mente undelconDee Stefano Accorsi che ha segnato il suo debutto alla regia., regista di, starebbendo aldelcon Stefano Accorsi eDe. Proprio quest'ultimo, in una nuova intervista a Repubblica, ha commentato l'eventualità di prendere parte al progetto. Era il 2001 quando al cinema uscivache segnava il debutto alla regia di...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Santa Maradona: Marco Ponti pensa al sequel del film con Libero De Rienzo - frenchlady87 : RT @M49liberorso: Casalino che insulta la memoria di Zucconi è come se Pinuccio terzino degli Amici del Bar Sport di Santa Marinella insult… - zampolex : RT @M49liberorso: Casalino che insulta la memoria di Zucconi è come se Pinuccio terzino degli Amici del Bar Sport di Santa Marinella insult… - M49liberorso : Casalino che insulta la memoria di Zucconi è come se Pinuccio terzino degli Amici del Bar Sport di Santa Marinella… - Hydrargyra_ : Ho rivisto di recente 'Santa Maradona' e mi chiedo per quale motivo non mi sia venuto in mente qui, mannaggia a me. -