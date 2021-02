Sanremo 2021, l’amministratore delegato della Rai spiega il perché della presenza di Barbara Palombelli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il nome di Barbara Palombelli si è aggiunto a quello delle donne che affiancheranno Amadeus durante il Festival di Sanremo 2021. La notizia è arrivata a sorpresa a pochi giorni dall’inizio del Festival che, come sappiamo, avrà inizio il prossimo martedì 2 marzo. A comunicarlo sarebbe stata lei stessa dal suo profilo Facebook. Dalle parole di Barbara Palombelli trasparirebbe tutta l’emozione per questa opportunità datele da Amadeus e per il permesso accordatole da Mediaset: Ho ricevuto una telefonata di Amadeus…E sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo! Sono stata al festival varie volte come giornalista e in giuria ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!! Sarà una emozione pazzesca, incredibile: Sanremo è casa, è famiglia. È la nostra ... Leggi su trendit (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il nome disi è aggiunto a quello delle donne che affiancheranno Amadeus durante il Festival di. La notizia è arrivata a sorpresa a pochi giorni dall’inizio del Festival che, come sappiamo, avrà inizio il prossimo martedì 2 marzo. A comunicarlo sarebbe stata lei stessa dal suo profilo Facebook. Dalle parole ditrasparirebbe tutta l’emozione per questa opportunità datele da Amadeus e per il permesso accordatole da Mediaset: Ho ricevuto una telefonata di Amadeus…E sarò acon lui venerdì 5 marzo! Sono stata al festival varie volte come giornalista e in giuria ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!! Sarà una emozione pazzesca, incredibile:è casa, è famiglia. È la nostra ...

repubblica : Sanremo, Il Volo ospite al Festival con un omaggio a Ennio Morricone: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Gi… - rockolpoprock : Sanremo 2021, Il Volo: il trio ospite al Festival omaggerà Ennio Morricone - repubblica : Sanremo, Ermal Meta: 'Il mio Festival dalla parte degli Invisibili': Il cantautore di origini albanesi torna in gar… - impfede4 : RT @Spettakolo_mag: Intervista a @Gaia_Gozzi al debutto sul palco dell’Ariston con 'Cuore amaro', 'una canzone d'amore per me stessa, perch… - DBenedectus : Sul palco di Sanremo 2021, tra i 26 Big in gara, ci sarà Madame con il brano “Voce”. Parlando della partecipazione… -