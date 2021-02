Sanremo 2021, Il Volo al Festival per un omaggio a Morricone (Di venerdì 26 febbraio 2021) I cantanti de Il Volo saranno a Sanremo 2021 per un omaggio a Ennio Morricone. Si allunga la lista degli ospiti del Festival con l’arrivo sul palco dell’Ariston di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Il gruppo sarà presente alla kermesse il 3 marzo con una emozionante performance per ricordare il compositore scomparso nel luglio del 2020. Piero, Gianluca e Ignazio saranno accompagnati dall’orchestra di Sanremo che sarà diretta da Andrea Morricone, figlio del grande maestro. Gli artisti ripercorreranno le celebri melodie di Morricone, compositore e autore di alcune fra le colonne sonore più famose del cinema, premiato anche con l’Oscar. Per Il Volo si tratta di un grande ritorno al ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 febbraio 2021) I cantanti de Ilsaranno aper una Ennio. Si allunga la lista degli ospiti delcon l’arrivo sul palco dell’Ariston di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Il gruppo sarà presente alla kermesse il 3 marzo con una emozionante performance per ricordare il compositore scomparso nel luglio del 2020. Piero, Gianluca e Ignazio saranno accompagnati dall’orchestra diche sarà diretta da Andrea, figlio del grande maestro. Gli artisti ripercorreranno le celebri melodie di, compositore e autore di alcune fra le colonne sonore più famose del cinema, premiato anche con l’Oscar. Per Ilsi tratta di un grande ritorno al ...

