Sanità | il “Pascale” entra nel mondo della telemedicina

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutire in contatto con il proprio oncologo, parlandoci come se fosse lì davanti a te, in ospedale, e invece rimanendo comodamente, e in tutta sicurezza, a casa, la propria casa. E farlo magari in compagnia anche del medico di famiglia, che conosce bene il paziente e può seguirlo durante la terapia. Grazie alla televisita tutto questo si può. Un filo diretto medico-paziente che non si sostituisce alla visita medica in presenza, ma prende in carico i bisogni di salute, riduce la necessita? di spostamento e quindi facilita soprattutto i pazienti più fragili e anziani. Uno strumento sicuro e di semplice utilizzo, basta avere un computer o anche solo uno smartphone, che l’Istituto dei tumori di Napoli avvierà dal prossimo primo marzo per essere sempre più vicini ai propri pazienti, tanti pazienti, se si considera che i candidati all’ambulatorio ...