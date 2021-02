Sandra Zampa | Il Pd ha perso la Sanità e da Zingaretti neanche una telefonata

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Quello che mi dispiace profondamente è che il mio partito abbia rinunciato alla Salute, non comprendendo il valore di una buona. E soprattutto quanto sia necessario ridurre le disuguaglianze territoriali in modo da dare risposte”. Parla al Corriere della Sera, ex sottosegretario alla Salute ed ex portavoce di Romano Prodi, non confermata nel Governo Draghi. “In un anno come quello che abbiamo vissuto non ho mai avuto uno scambio né sul merito né sul piano delle relazioninali” con Nicola, “mentre sono stati al mio fianco i parlamentari di tutti i gruppi di maggioranza. Non solo. C’è stato un comportamento leale e rispettoso con esponenti politici del campo avverso con i quali ho costruito relazioni che posso definire rispettose. Però mi faccia dire una cosa. Più di ...

fattoquotidiano : Sottosegretari, l’esclusa Sandra Zampa: “Abbiamo rinunciato alla Salute e nessuno nel Pd mi ha fatto una telefonata” - albertoorselli : RT @Lucrezi97533276: Andrea #Costa sottosegretario alla salute al posto della brava Sandra #Zampa . Un uomo di Maurizio Lupi ... un altro c… - PaoloMarani3 : Sottosegretari, l’esclusa Sandra Zampa: “Abbiamo rinunciato alla Salute e nessuno nel Pd mi ha fatto una telefonata… - Michele2125 : RT @fattoquotidiano: Sottosegretari, l’esclusa Sandra Zampa: “Abbiamo rinunciato alla Salute e nessuno nel Pd mi ha fatto una telefonata” h… - Italia_Notizie : Sottosegretari, l’esclusa Sandra Zampa: “Abbiamo rinunciato alla Salute e nessuno nel Pd mi ha fatto una telefonata” -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Zampa

il Resto del Carlino

Parla al Corriere della Sera, ex sottosegretario alla Salute ed ex portavoce di Romano Prodi, non confermata nel Governo Draghi. 'In un anno come quello che abbiamo vissuto non ho mai ...E c'è poi anche chi come, esponente del Pd ed ex sottosegretaria alla Salute nel governo Conte II non è stata riconfermata da Draghi e ha appreso la notizia dalla stampa. Questa ...L'ex sottosegretario alla Salute: "Mai avuto uno scambio né sul merito né sul piano delle relazioni personali. Molto grata a Speranza" ...“Quello che mi dispiace profondamente è che il mio partito abbia rinunciato alla Salute, non comprendendo il valore di una buona sanità. E soprattutto quanto sia necessario ridurre le disuguaglianze t ...