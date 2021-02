Sandra Milo si vaccina e lancia il suo l’appello: «Fatelo per senso civico» (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Ho il terrore degli aghi e mi volto dall’altra parte per non guardare». Nonostante la sua paura, però, Sandra Milo si è vaccinata contro il Covid-19. L’attrice, 87 anni, ha ricevuto la prima dose del vaccino. E ha condiviso tutto sui social, con tanto di appello e invito a seguire il suo esempio. Sandra Milo: vita, amori, carriera guarda le foto Leggi anche › “Effetto Coronavirus”: Sandra Milo debutta sui social a ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Ho il terrore degli aghi e mi volto dall’altra parte per non guardare». Nonostante la sua paura, però,si èta contro il Covid-19. L’attrice, 87 anni, ha ricevuto la prima dose del vaccino. E ha condiviso tutto sui social, con tanto di appello e invito a seguire il suo esempio.: vita, amori, carriera guarda le foto Leggi anche › “Effetto Coronavirus”:debutta sui social a ...

sandra milo sta con zinga: 'ha fatto benissimo a esprimere il suo personale giudizio sulla chiusura 'Ha fatto benissimo Nicola ZINGARETTI ad esprimere il suo personale giudizio sulla chiusura del programma di Barbara D'Urso. Esprimo tutta la mia solidarietà e lo ringrazio'. E' quanto ha dichiarato ..

Sandra Milo a Storie Italiane: "Mi sono vaccinata. Voglio vivere tantissimo" E' stata ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, Sandra Milo, arrivata in studio per la seconda parte della trasmissione

