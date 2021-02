San Siro, Inter e Milan presentano nuovi documenti al Comune (Di venerdì 26 febbraio 2021) Qualcosa si muove sul fronte del nuovo San Siro. Milan e Inter hanno infatti oggi depositato gli altri chiarimenti e approfondimenti richiesti dal Comune di Milano relativamente al progetto del nuovo stadio. In particolare, sono stati presentati nuovi dettagli per quanto riguarda la quantità e la qualità degli spazi che rimarranno ad uso pubblico (quali L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Qualcosa si muove sul fronte del nuovo Sanhanno infatti oggi depositato gli altri chiarimenti e approfondimenti richiesti daldio relativamente al progetto del nuovo stadio. In particolare, sono stati presentatidettagli per quanto riguarda la quantità e la qualità degli spazi che rimarranno ad uso pubblico (quali L'articolo

acmilan : ?? Another great performance for @gigiodonna1, @emirates MVP from #ACMFKCZ ?? ?? Un’altra gran prestazione di Gigio p… - acmilan : ??? 'We have to start the game very determined' #ACMFKCZ: Coach Pioli and @RafaeLeao7's pre-match interview ??? 'Dob… - acmilan : ??? 'Our goal is to put in a high-level performance' Coach Pioli previews tomorrow's San Siro showdown ??? ??? 'Il n… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: San Siro, Inter e Milan presentano nuovi documenti al Comune - sportli26181512 : #Notizie #Stadi San Siro, Inter e Milan presentano nuovi documenti al Comune: Qualcosa si muove sul fronte del nuov… -