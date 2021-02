Salvini contro i blocchi di Pasqua: “irrispettoso per gli italiani” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani“, dice Matteo Salvini. Poi aggiunge: “La parola al buon senso“, ricordando come “i sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali, imprenditoriali che non comportano alcun rischio“. Non è mancata però la risposta di Zingaretti, che in un post Facebook ha replicato: “Vedo che, sulla pandemia, Salvini purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l’Italia. Prima sono state le mascherine, che erano inutili, ora, cavalcando la stanchezza di tutti, si attaccano le regole per la ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Però parlare già oggi di unachiusi in casa non mi sembra rispettoso degli“, dice Matteo. Poi aggiunge: “La parola al buon senso“, ricordando come “i sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali, imprenditoriali che non comportano alcun rischio“. Non è mancata però la risposta di Zingaretti, che in un post Facebook ha replicato: “Vedo che, sulla pandemia,purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l’Italia. Prima sono state le mascherine, che erano inutili, ora, cavalcando la stanchezza di tutti, si attaccano le regole per la ...

