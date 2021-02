Salto con gli sci femminile, Kramer regala all’Austria il titolo iridato nella gara a squadre. Sul podio Slovenia e Norvegia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Finale thrilling in quel di Oberstdorf per la gara a squadre femminile dei Campionati Mondiali 2021 di Salto con gli sci, con l’Austria che strappa in extremis la medaglia d’oro beffando la favorita Slovenia per appena 1.4 punti al termine di un bellissimo duello. Marita Kramer, una delle grandi deluse di ieri per l’esito della gara individuale, si è riscattata prontamente mettendo in evidenza una prestazione sensazionale che ha trascinato il quartetto austriaco (composto anche da Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag e Chiara Hoelzl) verso un titolo iridato sulla carta insperato alla vigilia. Le grandi favorite slovene sono state tradite infatti dai salti della campionessa mondiale in carica Ema Klinec, che ha pagato la bellezza di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Finale thrilling in quel di Oberstdorf per ladei Campionati Mondiali 2021 dicon gli sci, con l’Austria che strappa in extremis la medaglia d’oro beffando la favoritaper appena 1.4 punti al termine di un bellissimo duello. Marita, una delle grandi deluse di ieri per l’esito dellaindividuale, si è riscattata prontamente mettendo in evidenza una prestazione sensazionale che ha trascinato il quartetto austriaco (composto anche da Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag e Chiara Hoelzl) verso unsulla carta insperato alla vigilia. Le grandi favorite slovene sono state tradite infatti dai salti della campionessa mondiale in carica Ema Klinec, che ha pagato la bellezza di ...

