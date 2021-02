Salto con gli sci: ai Mondiali sempre Granerud al top, sua la qualificazione dal trampolino normale. Avanti Bresadola e Moroder (Di venerdì 26 febbraio 2021) Halvor Egner Granerud: un solo nome sui Mondiali di Oberstdorf. Non solo, dunque, la Coppa del Mondo è ormai saldamente nelle sue mani, ma anche l’alloro iridato sembra una questione solo e soltanto sua, ancor più dopo quanto visto nell’odierna qualificazione dal trampolino normale (HS106). Tutto nel Salto del norvegese va meglio rispetto all’intera concorrenza: stile, distanza, punti. I 144.2 di oggi, con i 105.5 metri raggiunti, sono non una dimostrazione di forza, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti, come a dire: “Venitemi a prendere, se ci riuscite”. La distanza che c’è con il secondo, lo sloveno Anze Lanisek, dice molto: 6.8 punti, visti i 137.4 raccolti da questa pur valida prova. Terzo chiude l’austriaco Stefan Kraft, a quota 134.4 dopo aver saltato 101.5 metri (uno e ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Halvor Egner: un solo nome suidi Oberstdorf. Non solo, dunque, la Coppa del Mondo è ormai saldamente nelle sue mani, ma anche l’alloro iridato sembra una questione solo e soltanto sua, ancor più dopo quanto visto nell’odiernadal(HS106). Tutto neldel norvegese va meglio rispetto all’intera concorrenza: stile, distanza, punti. I 144.2 di oggi, con i 105.5 metri raggiunti, sono non una dimostrazione di forza, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti, come a dire: “Venitemi a prendere, se ci riuscite”. La distanza che c’è con il secondo, lo sloveno Anze Lanisek, dice molto: 6.8 punti, visti i 137.4 raccolti da questa pur valida prova. Terzo chiude l’austriaco Stefan Kraft, a quota 134.4 dopo aver saltato 101.5 metri (uno e ...

