Russia, Turchia e Usa. Da chi passa il destino dell'Armenia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cosa c'è dietro il quasi colpo di stato in Armenia che ha portato migliaia di manifestanti in piazza contro il premier? Quanto ha influito lo schema "siriano" andato in scena nel Nagorno Karabakh, dove la contrapposizione, vera o presunta, tra Russia e Turchia ha prodotto l'attuale status quo a favore dell'Azerbaijan nelle aree contese? E come reagiranno i super player rispetto al terremoto politico in atto a Yerevan, nei giorni in cui spicca il primo raid della presidenza Biden in Siria contro gruppi filo-Iran? MILITARI VS PREMIER Punto di partenza è la piazza. "La gestione inefficace delle attuali autorità e i gravi errori in politica estera hanno messo il Paese sull'orlo del collasso": lo hanno detto i vertici dello stato maggiore dell'esercito e altri alti funzionari militari. Inoltre due ex presidenti, Robert Kocharyan e Serzh Sarksyan, hanno ...

