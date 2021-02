Russia | atterraggio d' emergenza a Mosca per un Boeing 777

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Atterraggio d'emergenza a Mosca per un Boeing 777 #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Atterraggio d'emergenza a Mosca per un Boeing 777 #ANSA - Pannocchia978 : Potrei dire che la #Boeing ha qualche problemino.... - cappelIaiomatto : Atterraggio d'emergenza a Mosca per un Boeing 777 #ANSA - OperaFisista : Russia, un Boeing 777 effettua un atterraggio d'emergenza a Mosca -

Un Boeing 777 della Rossiya Air ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Mosca a causa di 'problemi al motore'. Lo riferisce la compagnia aerea, precisando che il velivolo era un aereo cargo in volo da Hong Kong a Madrid.