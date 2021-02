Rugby World Cup 2023, ecco il calendario (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il calendario della Rugby World Cup, che si svolgerà nel 2023 in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre, è stato ufficialmente reso noto dal comitato organizzatore. L’inizio del torneo sarà semplicemente da urlo, con la partita inaugurale che vedrà di fronte, venerdì 8 settembre, Francia e Nuova Zelanda, cioè due delle principali candidate alla vittoria finale che si sfideranno in quella che è già una gara decisiva per il primo posto nella Pool A. La nostra nazionale invece farà il suo esordio il giorno successivo a Saint-Etienne, nella sfida contro la compagine che si qualificherà come Africa 1. Gli altri impegni della nostra nazionale Dopo l’esordio del 9, l’Italia sarà nuovamente impegnata il 20 a Nizza contro America 1, cioè l’altra qualificata della Pool A, dopodiché gli ultimi due turni vedranno la nostra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) IldellaCup, che si svolgerà nelin Francia dall’8 settembre al 28 ottobre, è stato ufficialmente reso noto dal comitato organizzatore. L’inizio del torneo sarà semplicemente da urlo, con la partita inaugurale che vedrà di fronte, venerdì 8 settembre, Francia e Nuova Zelanda, cioè due delle principali candidate alla vittoria finale che si sfideranno in quella che è già una gara decisiva per il primo posto nella Pool A. La nostra nazionale invece farà il suo esordio il giorno successivo a Saint-Etienne, nella sfida contro la compagine che si qualificherà come Africa 1. Gli altri impegni della nostra nazionale Dopo l’esordio del 9, l’Italia sarà nuovamente impegnata il 20 a Nizza contro America 1, cioè l’altra qualificata della Pool A, dopodiché gli ultimi due turni vedranno la nostra ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby World MONDIALI "FRANCIA 2023", L'ITALIA RIPARTE DA SAINT'ETIENNE AZZURRI IN CAMPO ANCHE A NIZZA E LIONE, SFIDA DECISIVA CON I PADRONI DI CASA Roma - Il cammino iridato dell'Italia nella Rugby World Cup 2023 riparte dove si era interrotto, nel 2007, quello degli Azzurri Pierre Berbizier: sedici anni dopo la notte delle lacrime di Saint'Etienne l'Italrugby tornerà al "Geoffroy Guichard"...

Rugby, confermato il calendario post Covid in autunno: dal recupero del 6 Nazioni con Parisse alla novità dell'8 Nazioni con Fiji e Giappone ... Ora c'è anche la conferma di World Rugby. Nei giorni in cui il ministro Spadafora annuncia - a sorpresa e sollevando non pochi dubbi - che in settembre saranno riaperti gli stadi, sia pure a capienza ridotta, dal mondo del arriva ...

