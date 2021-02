Rugby, Marco Lazzaroni: “Abbiamo lavorato bene, possiamo fare una gran partita con l’Irlanda” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutto pronto per la terza uscita, la seconda casalinga, per la Nazionale italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2021. Domani, allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri affronteranno l’Irlanda: entrambe le squadre sono ancora a zero vittorie nel torneo e dunque sarà un’opportunità importante per sbloccarsi. Ci credono gli azzurri, come possiamo ascoltare dalle parole di Marco Lazzaroni: “Sicuramente l’Irlanda arriverà molto agguerrita, d’altro canto, Abbiamo perso le prime due partite tutte e due. Dopo la prova attitudinale fatta in Inghilterra Abbiamo messo uno standard dal quale non vogliamo tornare indietro. In Inghilterra Abbiamo fatto errori provando a giocare, in settimana Abbiamo provato ad aggiustare il tutto in modo ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutto pronto per la terza uscita, la seconda casalinga, per la Nazionale italiana dinel Sei Nazioni 2021. Domani, allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri affronteranno: entrambe le squadre sono ancora a zero vittorie nel torneo e dunque sarà un’opportunità importante per sbloccarsi. Ci credono gli azzurri, comeascoltare dalle parole di: “Sicuramentearriverà molto agguerrita, d’altro canto,perso le prime due partite tutte e due. Dopo la prova attitudinale fatta in Inghilterramesso uno standard dal quale non vogliamo tornare indietro. In Inghilterrafatto errori provando a giocare, in settimanaprovato ad aggiustare il tutto in modo ...

