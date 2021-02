Rugby, la formazione dell’Irlanda per la sfida di domani contro l’Italia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo una settimana di pausa, domani riprende il Sei Nazioni 2021 di Rugby: si disputerà alle ore 15.15, allo stadio Olimpico di Roma, Italia-Irlanda. Andy Farrell, CT dell’Irlanda, ha diramato la formazione ufficiale per la sfida contro l’Italia. LA formazione dell’Irlanda 15. Hugo Keenan (Leinster/UCD) 8 caps 14. Jordan Larmour (Leinster/St Mary’s College) 26 caps 13. Garry Ringrose (Leinster/UCD) 32 caps 12. Robbie Henshaw (Leinster/Buccaneers) 49 caps 11. James Lowe (Leinster) 4 caps 10. Jonathan Sexton (Leinster/St Mary’s College) 96 caps CAPITANO 9. Jamison Gibson Park (Leinster) 7 caps 1. Dave Kilcoyne (Munster/UL Bohemians) 40 caps 2. Ronan Kelleher (Leinster/Lansdowne) 8 caps 3. Tadhg Furlong (Leinster/Clontarf) 46 caps 4. Iain ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo una settimana di pausa,riprende il Sei Nazioni 2021 di: si disputerà alle ore 15.15, allo stadio Olimpico di Roma, Italia-Irlanda. Andy Farrell, CT, ha diramato laufficiale per la. LA15. Hugo Keenan (Leinster/UCD) 8 caps 14. Jordan Larmour (Leinster/St Mary’s College) 26 caps 13. Garry Ringrose (Leinster/UCD) 32 caps 12. Robbie Henshaw (Leinster/Buccaneers) 49 caps 11. James Lowe (Leinster) 4 caps 10. Jonathan Sexton (Leinster/St Mary’s College) 96 caps CAPITANO 9. Jamison Gibson Park (Leinster) 7 caps 1. Dave Kilcoyne (Munster/UL Bohemians) 40 caps 2. Ronan Kelleher (Leinster/Lansdowne) 8 caps 3. Tadhg Furlong (Leinster/Clontarf) 46 caps 4. Iain ...

