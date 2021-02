Rose Leslie e Theo James reciteranno nella serie HBO La moglie dell' uomo che viaggiava nel tempo

(Di venerdì 26 febbraio 2021)nuovaHBo firmata da Steven Moffat, l'adattamento del besteller La star de Il trono di spadesaranno protagonistiHBO The Time Traveler's Wife, adattamento del bestseller di Audrey Niffenegger Lachenel. L'adattamento del romanzo sarà firmato dall'autore di Sherlock e Dr. Who Steven Moffat e racconterà l'intricata relazione sentimentale di Clare () ed Henry () il cui matrimonio è ...

Spread the love Home " News " The Time Traveler's Wife: ecco Rose Leslie e Theo James Pubblicato il 26 Febbraio 2021 da Paolo Di Lorenzo