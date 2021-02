Roma -Shakhtar Donetsk | andata ottavi Europa League 2020 2021 | data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lasfiderà lonel doppio confronto deglidi finale di. L’è in programma l’11 marzo allo Stadio Olimpico perché la squadra giallorossa è stata estratta per prima e come da regolamento dovrà giocare il ritorno in trasferta. La partita sarà trasmessa intv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Un’altra ex di Paulo Fonseca, dopo l’incrocio nei sedicesimi col Braga. SportFace.