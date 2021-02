Roma | relazione finanziaria al 31 dicembre | perdita di 74 | 8 milioni di euro

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Laha reso nota lasemestrale al 312020:di 74,8di. Il comunicato ufficiale «Ladi gruppo al 312020 è pari a 74,8di, rispetto alladi 87didel primo semestre del precedente esercizio. In particolare, l’esercizio 2020/21 risente dell’impatto delle modifiche introdotte dalla FIGC nell’ambito del contrasto degli effetti dovuti alla diffusione del Covid-19, che hanno rideterminato la durata della stagione sportiva 2019/20 in via straordinaria della durata di 14 mesi, dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2020, mentre la stagione sportiva 2020/21 ...

Il Consiglio di Amministrazione dell'As Roma, riunitosi in data odierna ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l'interesse all'utilizzo dello stadio ...