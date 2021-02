Roma, D’Amato: “Riaprire i ristoranti? Quella di Raggi sembra richiesta elettorale” (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – “Non mi pare ci siano le condizioni, mi sembra una richiesta elettorale”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista sul Messaggero, ha risposto alla domanda sulla richiesta della sindaca di Roma, Virginia Raggi, di far riaprire i ristoranti fino alle 22. “Capisco le sofferenze economiche, ma se dobbiamo riaprire è per mantenere le aperture nel tempo- ha aggiunto D’Amato- Non per richiudere subito dopo l’impennata di contagi. Ci rimettiamo alle valutazioni del Cts, ma non mi sembra sia questa la fase”. D’AMATO: “NEL LAZIO RT A 0,94, DOVREMMO RESTARE ZONA GIALLA“ Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – “Non mi pare ci siano le condizioni, mi sembra una richiesta elettorale”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista sul Messaggero, ha risposto alla domanda sulla richiesta della sindaca di Roma, Virginia Raggi, di far riaprire i ristoranti fino alle 22. “Capisco le sofferenze economiche, ma se dobbiamo riaprire è per mantenere le aperture nel tempo- ha aggiunto D’Amato- Non per richiudere subito dopo l’impennata di contagi. Ci rimettiamo alle valutazioni del Cts, ma non mi sembra sia questa la fase”. D’AMATO: “NEL LAZIO RT A 0,94, DOVREMMO RESTARE ZONA GIALLA“

