Roma, Buona Destra per Calenda sindaco: “Bella scommessa” (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – La ‘Buona Destra’ farà il tifo per Carlo Calenda nella corsa a sindaco di Roma. Intervistato dalla Dire, Filippo Rossi spiega: “Premesso che noi salteremo alla grande quasi tutte le amministrative perché stiamo costruendo un partito, e lo stiamo costruendo bene senza accelerare i tempi, non nego che a Roma guardiamo con molta attenzione alla scommessa di Carlo Calenda che con tutti i suoi difetti comunque è una di quelle persone che sa dire le cose che vanno dette e sa fare le cose che vanno fatte. Io credo- continua il fondatore del nuovo partito a destra- che tutti noi dovremmo avere il coraggio di fare un passo indietro ed è quello che questi partiti politici non riescono mai a fare. Lo abbiamo visto in queste ore con il gioco dei sottosegretari: la conquista di un posticino in più o in meno può valere un titolo del giornale ma non vale il futuro dell’Italia. Io credo che Roma dovrebbe scommettere su una grande personalità capace di metterci testa e devo dire che su questo Calenda ha avuto anche il coraggio di accettare e di conquistarsi una sfida che fa tremare le gambe perché governare Roma non è la cosa più facile del mondo, anzi forse è una delle più difficili”. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – La ‘Buona Destra’ farà il tifo per Carlo Calenda nella corsa a sindaco di Roma. Intervistato dalla Dire, Filippo Rossi spiega: “Premesso che noi salteremo alla grande quasi tutte le amministrative perché stiamo costruendo un partito, e lo stiamo costruendo bene senza accelerare i tempi, non nego che a Roma guardiamo con molta attenzione alla scommessa di Carlo Calenda che con tutti i suoi difetti comunque è una di quelle persone che sa dire le cose che vanno dette e sa fare le cose che vanno fatte. Io credo- continua il fondatore del nuovo partito a destra- che tutti noi dovremmo avere il coraggio di fare un passo indietro ed è quello che questi partiti politici non riescono mai a fare. Lo abbiamo visto in queste ore con il gioco dei sottosegretari: la conquista di un posticino in più o in meno può valere un titolo del giornale ma non vale il futuro dell’Italia. Io credo che Roma dovrebbe scommettere su una grande personalità capace di metterci testa e devo dire che su questo Calenda ha avuto anche il coraggio di accettare e di conquistarsi una sfida che fa tremare le gambe perché governare Roma non è la cosa più facile del mondo, anzi forse è una delle più difficili”.

