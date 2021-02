Rocco Casalino e i sondaggi con il M5S al 30% se c’è Conte (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Ho sondaggi che danno Conte con il M5S molto oltre il 20%, anche al 28-30%”. Così Rocco Casalino ha commentato l’ipotesi, che oramai sembra essere quasi una certezza, che l’ex presidente del Consiglio assuma il ruolo di leader nel Movimento 5 Stelle. Domenica si sarebbe dovuto tenere un vertice a Bibbona per decidere il futuro del Movimento, a cui avrebbe preso parte, con ogni probabilità, anche il premier Giuseppe Conte oltre allo stato maggiore dei 5 Stelle, da Luigi Di Maio a Roberto Fico, passando per il capo politico reggente Vito Crimi e altri volti noti del Movimento. Ma, secondo quanto scrive Adnkronos, il summit dopo la fuga di notizie potrebbe saltare. Grillo non l’avrebbe presa affatto bene: alcuni beninformati descrivono l’Elevato su tutte le furie per la fuga di notizie. L’idea dei ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Hoche dannocon il M5S molto oltre il 20%, anche al 28-30%”. Cosìha commentato l’ipotesi, che oramai sembra essere quasi una certezza, che l’ex presidente del Consiglio assuma il ruolo di leader nel Movimento 5 Stelle. Domenica si sarebbe dovuto tenere un vertice a Bibbona per decidere il futuro del Movimento, a cui avrebbe preso parte, con ogni probabilità, anche il premier Giuseppeoltre allo stato maggiore dei 5 Stelle, da Luigi Di Maio a Roberto Fico, passando per il capo politico reggente Vito Crimi e altri volti noti del Movimento. Ma, secondo quanto scrive Adnkronos, il summit dopo la fuga di notizie potrebbe saltare. Grillo non l’avrebbe presa affatto bene: alcuni beninformati descrivono l’Elevato su tutte le furie per la fuga di notizie. L’idea dei ...

La7tv : #piazzapulita La rivelazione di Rocco Casalino: 'Ho sondaggi che danno Conte con il M5S molto oltre il 20%, anche a… - PiazzapulitaLA7 : Draghi? Non lo conosco come presidente del consiglio. Può essere un ottimo banchiere. Questo non comporta un automa… - PiazzapulitaLA7 : Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: l'ex portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino. 21.15, La7 - clikservernet : Rocco Casalino e i sondaggi con il M5S al 30% se c’è Conte - Noovyis : (Rocco Casalino e i sondaggi con il M5S al 30% se c’è Conte) Playhitmusic - -