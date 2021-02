'Riunione domenica da Grillo per mettere Conte alla guida del M5s'. Ma il vertice sfuma (Di venerdì 26 febbraio 2021) Pressing sull'ex - premier, che ha ripreso le lezioni a Firenze, perché assuma la guida del Movimento: è considerato l'unico in grado di ricompattare le diverse anime pentastellate Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Pressing sull'ex - premier, che ha ripreso le lezioni a Firenze, perché assuma ladel Movimento: è considerato l'unico in grado di ricompattare le diverse anime pentastellate

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Camogli: Domenica 28 febbraio al via le operazioni di ricerca in mare, prima riunione comitato operativo misto. Assessore G… - amoiwifi : Stasera: riunione con la scuola Domani: lezione Domenica: a pranzo da nonna Lunedì: iniziano i corsi Io: volevo p… - FarodiRoma : Camogli: Domenica 28 febbraio al via le operazioni di ricerca in mare, prima riunione comitato operativo misto. Ass… - ailuig500sb : @Tony15989300 ciao ragazzo... buona serata, sto finendo di preparare la riunione per domani e domenica... divertiti anche x me... - bologna_sport : Boxe: domenica riunione con Pamela Malvina alla Bolognina Boxe -