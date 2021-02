Rissa a Udine | il Sindaco preoccupato per la situazione | scrive al Questore

Leggi su udine20

(Di venerdì 26 febbraio 2021) in seguito alladi giovedì pomeriggio in centro a, ildiPietro Fontanini alDott..sa Manuela De Bernardin Stadoan. Le scrivo per segnalarLe la mia preoccupazione per gli intollerabili episodi che si stanno verificando nella città die dei quali si rendono puntualmente protagonisti giovani stranieri ospitati dalla nostra comunità. Ultimo in ordine di tempo, la violentache è scoppiata ieri in via Vittorio Veneto e che ha visto coinvolte decine di questi giovani che hanno danneggiato gli arredi di alcuni esercizi mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti. Le chiedo quindi non solo che le persone coinvolte nelladi ieri siano identificate – ci sono vari filmati nei quali i volti sono ...