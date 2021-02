Riforma dello sport, ok del governo: nasce il lavoratore sportivo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riforma dello sport, abolizione del vincolo e novità anche per le donne. Le federazioni sono però contrarie Getty ImagesCon l’approvazione dei cinque decreti legislativi proposti in autunno da Vincenzo Spadafora (ministro dello sport nel secondo governo di Giuseppe Conte), il Consiglio dei Ministri approva la Riforma nell’ambito sportivo. Tra le novità più importanti c’è l’abolizione del vincolo sportivo e la nascita del lavoratore sportivo con tanto di contributi previdenziali. Nel primo caso la Riforma non partirà subito ma tra cinque anni. Il vincolo è ciò che lega un atleta è una società sportiva per la quale solo per conto di essa può svolgere ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021), abolizione del vincolo e novità anche per le donne. Le federazioni sono però contrarie Getty ImagesCon l’approvazione dei cinque decreti legislativi proposti in autunno da Vincenzo Spadafora (ministronel secondodi Giuseppe Conte), il Consiglio dei Ministri approva lanell’ambitoivo. Tra le novità più importanti c’è l’abolizione del vincoloivo e la nascita delivo con tanto di contributi previdenziali. Nel primo caso lanon partirà subito ma tra cinque anni. Il vincolo è ciò che lega un atleta è una societàiva per la quale solo per conto di essa può svolgere ...

