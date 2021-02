Riconoscete questa bella bambina, oggi è una stella del panorama artistico italiano! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riuscite a riconoscere la bella bambina in questo scatto: oggi è una vera stella del panorama artistico italiano, un personaggio famosissimo e molto amato dal pubblico La bella bambina ritratta in questa foto oggi è una stella della musica italiana, un personaggio famosissimo e molto amato dal pubblico. Se la somiglianza non dovesse essere sufficiente, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riuscite a riconoscere lain questo scatto:è una veradelitaliano, un personaggio famosissimo e molto amato dal pubblico Laritratta infotoè unadella musica italiana, un personaggio famosissimo e molto amato dal pubblico. Se la somiglianza non dovesse essere sufficiente, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Marisol32878094 : @marcobardazzi questa la riconoscete? - 6000SardinePV : Da oggi le Sardine di Pavia si rinnovano e, per cominciare, cambiano volto! Non c’interessa la vostra età, se vi ri… - turistipercaso : #Turistipercaso riconoscete da questa #fotodiviaggio, che ci ha inviato il nostro #TPC alvinktm, di quale città si… - Diregiovani : ?? @elisatoffoli vinceva il #FestivaldiSanremo nel 2001 con questa canzone. La riconoscete? Qual è il titolo? Non gu… - BayYanlis7 : RT @Net_BayYanlis: Su Telesette questa settimana trovate un servizio dedicato a #CanYaman Questa foto è di “Bay Yanlis - L’uomo sbagliato”… -