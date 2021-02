“Riapertura il 27 marzo”. L’annuncio dal governo su cinema e teatri: “Con le giuste precauzioni si può” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo Dpcm, la Riapertura di cinema e teatri. Ormai siamo prossimi alla data del 6 marzo, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm previsto almeno fino al 6 aprile. La ripartenza potrebbe finalmente toccare uno dei tanti settori colpiti in seguito alle chiusure previste per l’emergenza sanitaria, ovvero quello dei cinema e dei teatri. Nel frattempo, sembrano confermate restrizioni agli spostamenti, coprifuoco e chiusure fino a Pasqua. Nonostante si tenga ancora alta la guardia, in vista delle restrizioni che sembrano permanere almeno fino alle festività pasquali, una deroga potrebbe parimenti riguardare il settore della cultura e degli spettacoli. Draghi a lavoro con i suoi ministri potrebbe non apportare grandi modifiche al decreto, salvo qualche eccezione. In tal senso indicativo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo Dpcm, ladi. Ormai siamo prossimi alla data del 6, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm previsto almeno fino al 6 aprile. La ripartenza potrebbe finalmente toccare uno dei tanti settori colpiti in seguito alle chiusure previste per l’emergenza sanitaria, ovvero quello deie dei. Nel frattempo, sembrano confermate restrizioni agli spostamenti, coprifuoco e chiusure fino a Pasqua. Nonostante si tenga ancora alta la guardia, in vista delle restrizioni che sembrano permanere almeno fino alle festività pasquali, una deroga potrebbe parimenti riguardare il settore della cultura e degli spettacoli. Draghi a lavoro con i suoi ministri potrebbe non apportare grandi modifiche al decreto, salvo qualche eccezione. In tal senso indicativo ...

