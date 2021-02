Rianimazioni oltre il limite | non si riesce a frenare il coronavirus con le nuove varianti Marche verso la zona arancione

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ANCONA - Secondo i calcoli della regione - e dalle indiscrezioni arrivate in queste ore da Roma - l'indice di contagio nelle, ossia il famigerato Rt, non dovrebbe anche stavolta arrivare a 1 (0,...

Ultime Notizie dalla rete : Rianimazioni oltre

Corriere Adriatico

ANCONA - Secondo i calcoli della regione - e dalle indiscrezioni arrivate in queste ore da Roma - l'indice di contagio nelle Marche, ossia il famigerato Rt, non dovrebbe anche stavolta arrivare a 1 (0,...Dieci giorni prima del culmine tra il 9 e il 12 febbraio con2.570 nuovi positivi nei sette ... Sul versante, guardando il dato settimanale dei nuovi ingressi a reparto, si apprezza ...La Lombardia si avvicina pericolosamente da lunedì alla zona arancione. Oggi il verdetto del Cts, dopo il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità. Il virus viaggia sulle gambe di ch ...ANCONA - Secondo i calcoli della regione - e dalle indiscrezioni arrivate in queste ore da Roma - l’indice di contagio nelle Marche, ossia il famigerato Rt, non dovrebbe anche ...