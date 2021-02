Rezza si arrende sulle scuole mentre Franceschini riapre teatri e cinema

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiConsueto appuntamento con la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. A presentare lo scenario in Italia è stato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni. Situazione – “In Italia ci sono zone e regioni con incidenza molto elevata, come in Trentino, Molise e Abruzzo, per la presenza della variante inglese. Anche in Umbria, per la presenza delle varianti inglese e brasiliana. Dobbiamo fare un grosso sforzo per contenere i focolai“. Contagi – “Nel momento in cui si allentano gli interventi immediatamente riparte l’epidemia. Abbiamo dunque ondate successive che dipendono proprio dagli interventi. Ciò dipende dal fatto che la popolazione suscettibile all’infezione è ancora ampia“. Lo ha detto l’epidemiologo Giannialla conferenza stampa al ...